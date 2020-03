Zion Williamson autorisé à jouer les back-to-backs ! Rendez-vous avec les Mavs dès ce soir

Les Pelicans ont prouvé qu’ils n’avaient pas peur de prendre leur temps avec Zion Williamson cette saison. Écarté des terrains jusque mi-janvier suite à sa déchirure du ménisque en octobre, le rookie star pourrait néanmoins et contrairement à ce qui avait été initialement annoncé participer aux back-to-backs de son équipe (qui n’en avait pas encore joué jusque-là).

C’est son coach Alvin Gentry qui l’a indiqué – tout en précisant qu’il continuerait à être surveillé de près par le staff médical – avant le match perdu par New Orleans contre les Wolves mardi. En presque 33 minutes de jeu dans ce match, Williamson, qui a expliqué que la décision a été mutuelle entre lui et sa franchise, a été une nouvelle fois très efficace avec 25 points à 10/18, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre et 4 interceptions.

Techniquement, il a déjà joué un « back-to-back » cette saison puisqu’il avait joué contre Oklahoma City le 13 février avant d’enchaîner sur le Rising Stars le lendemain dans le cadre du All-Star Weekend de Chicago.

« On a un super training staff. On fera tout ce qu’il faut pour la récupération le lendemain. Je dois le faire si je veux pouvoir performer comme je le fais tous les soirs. » Zion Williamson

Avec leur défaite, les Pelicans (26-35) ont glissé à la 12ème place de la conférence Ouest. L’équipe sera en déplacement à Dallas dès ce soir.

via ESPN