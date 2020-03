Tim Duncan head coach d’un jour : « C’est le jour et la nuit »

Absent pour raison personnelle pour le déplacement des Spurs à Charlotte, Gregg Popovich avait donné le rênes à Tim Duncan en tant que head coach.

« C’est le jour et la nuit d’être à la place du patron. Mais la vérité c’est que je n’étais pas à la place du patron. Nous avons Becky (Hammon), Will (Hardy) et Mitch (Johnson). Mitch a préparé le match pour nous, Becky et Will prenaient toutes les décisions et moi j’étais le seul à me tenir debout devant à crier des trucs incompréhensibles. Donc on a coaché en comité. Ça aurait pu être n’importe lequel d’entre nous, on aurait fait exactement pareil. » Tim Duncan