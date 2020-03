Abdoulaye N’Doye, un Français de plus à la draft ? « Je peux défendre sur chaque position »

La draft 2020 s’annonce pour l’instant très indécise aux yeux de tous les insiders. Si l’on y verra surement plus clair dans quelques semaines, on sait d’ores et déjà que des français sont attendus pour être sélectionnés parmi la cuvée 2020. On pense notamment à Killian Hayes, Theo Maledon, ou encore à Killian Tillie. Un autre français pourrait se joindre à la fête, Abdoulaye N’Doye.

Le joueur de Cholet en Pro A, qui avait effectué des essais pré-draft avec les Cavaliers l’an dernier, avait finalement décidé de retirer son nom. Cette année, à 21 ans, le guard est l’auteur d’une saison solide avec 10 points, 4.2 rebonds et 4 passes de moyenne à 44% à 3-points en 30 minutes.

« J’ai mûri. C’est une année vraiment importante pour moi. Nous avons une équipe complémentaire. Je crois en moi, et j’ai l’opportunité de le montrer, donc je joue juste mon basket sans trop réfléchir. » Abdoulaye N’Doye

À Cholet, on a l’habitude d’envoyer des joueurs en NBA, et non des moindres, comme Rudy Gobert ou Nando de Colo pour ne citer qu’eux. N’Doye semble donc être entre de bonnes mains.

« Être à Cholet ça te pousse psychologiquement parce que tu vois tous les jours les bannières des joueurs qui ont été draftés. Quand tu es ambitieux, tu travailles chaque instant pour devenir la meilleure version de toi-même. Les coaches m’ont toujours sorti de ma zone de confort. » Abdoulaye N’Doye

En plus de ses performances sur le parquet, ses 1m91 et son envergure de 2m20, intriguent les scouts outre-Atlantique. Au point que le journaliste de The Athletic Sam Vecenie, le place à la 39e position de sa dernière mock draft. Le joueur lui-même se décrit comme pouvant « défendre sur chaque position tout en jouant le rôle d’un meneur« . Réponse dans quelques mois.

Via The Athletic