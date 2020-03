Marcus Smart mis à l’amende

La sanction vient de tomber pour Marcus Smart. Coupable d’avoir passé ses nerfs sur les arbitres après la défaite contre les Nets, la teigne des Celtics s’est vu infliger une amende de 35 000 dollars.

Il n’a pas écopé, par contre, de matchs de suspension. Une bonne nouvelle pour Boston, qui doit faire avec un effectif diminué depuis quelques matchs.

Pour ceux qui n’auraient pas vu l’altercation, la voici.

Marcus Smart had to be escorted off the court after having a heated conversation with the refs 😡 pic.twitter.com/63KeiFUPkG

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 4, 2020