Charles Oakley sur James Dolan : « Il fait du mal à toute la NBA »

Trois ans après l’expulsion de Charles Oakley du Madison Square Garden, un nouvel incident s’est produit avec une célébrité dans la Mecque du basketball. Cette fois c’est Spike Lee qui en a fait les frais en voulant emprunter l’entrée réservée aux médias et aux employés, ce qui a engendré une altercation avec la sécurité du Garden. Charles Oakley a donc bien entendu souhaité s’exprimer sur le sujet.

« Ça doit s’arrêter d’une façon ou d’une autre. La NBA doit se pencher là-dessus. On ne peut plus fermer les yeux. C’est comme si l’on tournait la tête lorsque quelqu’un était en train de se faire frapper et que l’on continuait notre route. Ça arrive tout le temps à New York. Les gens ne viendront plus parce que c’est toujours la même chose, encore et encore. Ils viennent de recruter un nouveau président et tout le monde parle de ce qui vient de se passer avec Spike Lee. » Charles Oakley