En feu, avec un record de franchise et un Duncan Robinson en torche humaine, Miami vient à bout de ses voisins

Ça va beaucoup mieux pour le Heat de Miami qui enchaîne une 4ème victoire de suite en dominant le Magic 116-113 grâce à un record de franchise. Les Floridiens inscrivent 22 tirs à 3-pts pour battre un record de franchise, le tout en 44 tentatives avec notamment un énorme 9/12 de loin de Duncan Robinson (27 points, tous ses points ont été inscrits derrière l’arc).

Goran Dragic n’est pas en reste avec 25 points à 5/9 à 3-pts alors que Kelly Olynyk signe 16 points à 3/3 à 3-pts et Kendrick Nunn ajoute 3 réussites en 7 tentatives derrière l’arc. Orlando est encore plus adroit dans l’adresse générale avec 52.4% mais ne rentre que 13 tirs à 3-pts, sur 30 tentatives. A lui seul Terrence Ross shoote à 35 points à 12/18 dont 8/10 à 3-pts. Nikola Vucevic 22 points à 9/16, 16 rebonds et 7 passes tandis qu’Evan Fournier score 17 points à 6/9 dont 3/4 à 3-pts.

Face à l’adresse extérieure du Heat et notamment celle de Duncan Robinson (il a raté sa première tentative et rentré les 7 suivantes), le Magic s’est retrouvé mené de 15 points en milieu de second quart. Mais à la faveur d’un 13-2 en 2’55 en fin de mi-temps sils sont revenus dans le sillage, 60-55. En 3ème acte les deux équipes se sont répondues coup sur coup avec 10 changements de leader. Le Heat a entamé le dernier quart aux commandes 88-84.

Orlando a recollé et on a continué d’avoir un échange de coups entre les deux team et à 4’50 de la fin Fultz a mis le Magic en tête 106-105. Dragic a mis deux lancers, puis Robinson a planté un 3-pts, imité par le Slovène pour se retrouver en tête 116-108 avec une banderille de Crowder. Malgré ça Orlando a eu une chance, mené de 3 points à 6.2 secondes du terme mais Aaron Gordon a raté son shoot dans le corner.