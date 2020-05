Luke Walton : “Je ne vois pas des joueurs aujourd’hui faire ce qu’a fait Dennis Rodman à Vegas”

Sur les quatre épisodes du documentaire The Last Dance pour l’instant diffusés, le troisième, consacré à Dennis Rodman a particulièrement plu. Et c’est en partie grâce à ce moment où les joueurs interviewés expliquent que Phil Jackson a donné la permission à son ailier fort de partir deux jours faire la fête à Las Vegas avec sa petite amie de l’époque Carmen Electra. En plein milieu de la saison. Une anecdote qui a fait sourire le coach des Kings Luke Walton, pas persuadé que c’était si incroyable que ça.

“Je pense que les joueurs pouvaient faire ce genre de choses. Je ne pense pas qu’ils pouvaient faire ce que Dennis a fait à Vegas. Je ne pense pas que c’était si farfelu. Le fait qu’il aille à Vegas, et qu’il y reste cinq, six jours, c’est ça qui est dingue. Et le fait que Michael Jordan, le meilleur joueur de l’histoire, ait dû prendre un avion pour Vegas pour le ramener est incroyable. Effectivement, je ne vois pas ce genre de choses se passer aujourd’hui.” Luke Walton.

Bon, pour être tout à fait précis, Jordan est allé le chercher à son appartement de Chicago après que Rodman soit revenu de Sin City, mais cette histoire reste malgré tout assez incroyable et fait de l’ancien joueur des Pistons un homme à part en NBA. Même si Walton a pu lui aussi jouer sous les mêmes couleurs d’un autre personnage assez particulier.

“Nous, on avait Metta World Peace. Quand il est arrivé, tout le monde se disait : “Oh mon dieu…” et en fait c’était un des gars les plus sympas, un des coéquipiers les plus cools que j’ai connus. Le monde de la NBA avait une image de lui pas vraiment reluisante, et pourtant c’était une personne incroyable. Il s’est parfaitement intégré, et on n’aurait pas gagné le titre contre Boston sans lui.” Luke Walton.

Une description qui ressemble beaucoup à celle de Rodman faite par ses anciens coéquipiers.

Le documentaire met aussi en lumière le coach des Bulls de l’époque, Phil Jackson. Sa capacité à remporter un titre malgré l’ambiance délétère qui régnait dans le vestiaire a impressionné pas mal de monde, dont Walton.

“C’est ce qui fait de lui un génie à mes yeux, le meilleur coach de l’histoire. Traverser ça à Chicago, savoir qu’on sera viré à la fin de la saison alors qu’on a gagné cinq titres, devoir faire sans Scottie Pippen, devoir gérer Rodman… Ensuite, aller à Los Angeles pour prendre la direction des Lakers et faire la même chose, c’est incroyable. Il est parti des Lakers, s’est reposé pendant un an (pendant la saison 2004/2005 ndlr) et a réussi à remettre tout le monde d’attaque, à trouver des solutions. Normalement, quand vous quittez une équipe, vous allez ailleurs parce que ça ne marchera plus. Mais lui, il a pu revenir, c’est incroyable.” Luke Walton.

Et le coach des Kings sait de quoi il parle, puisqu’il a lui-même été coaché par Jackson pendant sept saisons. Et il s’est rappelé pour l’occasion de certains moments de sa carrière sous les ordres du Zen Master. Notamment de cet été juste après sa draft, lorsque ce dernier a organisé une journée de paintball lors du training camp au lieu de l’entrainement habituel. Évidemment, Shaquille O’Neal n’a pas manqué de taquiner celui qui était alors rookie.

“Shaq m’a choisi pour être dans son équipe (contre celle de Kobe Bryant ndlr), je pensais qu’on allait passer un bon moment ensemble jusqu’à ce qu’on arrive à notre camp. La seule raison pour laquelle j’avais été choisi, c’était pour attirer les tirs ennemis. Shaq m’a donné deux options. Soit je m’asseyais dans le camp et ils me tiraient dessus à bout portant, soit je courais au milieu du champ de bataille et j’attirais les tirs, comme ça on pourrait savoir où ils étaient. C’était un choix facile, j’ai posé mon fusil, et j’ai couru vers le camp adverse. Ils ont commencé à me tirer dessus, et j’ai fait demi-tour. Shaq était éclaté de rire dans le bunker.” Luke Walton.

