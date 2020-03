JB Bickerstaff : « Ce dont j’étais le plus fier, même s’il a mis 41 points, c’est que Collin Sexton faisait les bons choix »

Depuis quelques semaines, Collin Sexton est inarrêtable. L’arrière des Cavaliers a enchainé 33 rencontres avec dix points ou plus au compteur. Il enchaîne les rencontres tout court d’ailleurs, puisqu’il n’en a pas loupé une depuis sa draft. Et cela ne l’empêche pas d’être performant, puisqu’il est un des neuf joueurs NBA à tourner à plus de 20 points, tout en shootant à plus de 46% aux tirs et 38% de loin. Cette nuit, il a réussi une véritable explosion offensive cette nuit, avec 41 points à 17/29 aux tirs.

« L’idée qu’il est capable de faire ça est encourageante. C’est compliqué, combien de gars sont capables d’aller sur le terrain et de marquer 20 pions chaque soir ? Ils ne sont pas nombreux. Et sur ces gars, combien sont disponibles les 82 matchs ? Ce qu’il fait n’est pas commun. » JB Bickerstaff, le coach des Cavaliers.

Même Kevin Love, pourtant en colère après Sexton sur le terrain il y a encore quelques semaines, était impressionné par sa performance, et il voulait que l’arrière dépasse les 40 points. Sauf qu’il n’était qu’à 38, et que la fin du match approchait.

« Je lui ai dit qu’on avait besoin d’un trois points, je l’ai regardé et je lui ai dit : « Écoute, je vais ressortir la balle, je vais te la donner. » Je savais qu’il avait 38 points, je ne pense pas qu’il faisait attention. » Kevin Love.

À quelques secondes de la fin de la rencontre, Sexton a donc eu un tir à trois lointain, mais ouvert, qu’il a rentré pour dépasser les 40 points. Et a donné à Love l’occasion de vanter ses mérites.

« C’est un gars qui va toujours bosser plus dur que tout le monde. Et je pense qu’on a vu ça toute l’année, et qu’il continue à progresser. » Kevin Love.

Du côté de son coach, on a cherché à mettre en avant un autre pan de son jeu.

« Ce dont j’étais le plus fier, même s’il a mis 41 points, c’est qu’il faisait les bons choix. Il a créé du jeu pour ses coéquipiers, leur a trouvé des tirs ouverts. Quand il y avait des opportunités de faire tourner la balle et de faire la passe qui va créer le décalage, il le faisait. Il a joué un match complet en attaque. C’est ce qu’on cherche à ce poste : un gars qui ne fait pas que scorer, mais qui trouve des moyens d’impliquer ses coéquipiers. » JB Bickerstaff.

Ce qui était un peu son point faible depuis son arrivée en NBA… Les fans des Cavaliers ont donc de quoi être heureux, mais les performances de Sexton ne sont pas les seules raisons de sourire pour eux. Même s’ils restent sur quatre défaites consécutives, il y a du mieux chez les joueurs de l’Ohio.

« Je pense que c’est juste qu’on joue ensemble, et la caramaderie est différente, les vibrations sont différentes. Tout est différent, c’est un demi-tour. Tout le monde veut être ici et veut jouer parce qu’on s’amuse. » Collin Sexton.

Même Kevin Love, qui avait exprimé ses volontés de départ plus tôt dans la saison ?

« Même si on ne gagne pas, on est compétitif, on se donne à fond et on est dans les rencontres contre de très bonnes équipes. » Kevin Love.

Tout ça, c’est bon signe pour les saisons prochaines, mais Bickerstaff ne s’y trompe pas : ce n’est qu’un début.

« Les fondations sont-là, les gars veulent se donner à fond et essaie de gagner. C’est plus de la moitié de la bataille dans cette ligue. Mais il faut que l’on continue de grandir un peu, de jouer ensemble et de se construire de la confiance mutuelle. Ce qu’il faut, c’est que les gars qui font leur boulot doivent se dire que d’autres vont faire le leur. » JB Bickerstaff.

