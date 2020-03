Shai Gilgeous-Alexander réussit une grosse saison avec le Thunder, et il l’a encore montré cette nuit. Le onzième pick de la draft 2018 termine la rencontre avec 27 points à 12/15 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres pour permettre à OKC de l’emporter face aux Pistons de Christian Wood (29 points et 9 rebonds).