Dwyane Wade dévoile les trois joueurs qu’il a eu le plus de mal à arrêter

Très bon défenseur dans sa jeunesse grâce à ses grosses qualités athlétiques, Dwyane Wade ne rechignait jamais pour défendre sur la star adverse. Ce qui fait qu’il s’est retrouvé sur le chemin de pas mal de grands joueurs tout au long de sa carrière. Sans doute lui aussi un brin désœuvré avec la suspension de la NBA, il a répondu à un fan sur Twitter qui lui demandait qui était selon lui les trois joueurs les plus compliqués à défendre : Rip Hamilton, Kobe Bryant et Baron Davis.

Pour Bryant, ce n’est vraiment pas une surprise. La technique du Black Mamba et sa capacité à rentrer des tirs très compliqués en faisaient le cauchemar de bien des défenseurs. Quant aux deux autres, ils étaient chacun à leur manière des attaquants redoutables.

Davis était un meneur ultra-rapide et puissant, doté d’une facilité déconcertante à se frayer un chemin près du cercle et clairement pas maladroit à la finition. Des blessures ont malheureusement terni sa carrière, mais il a postérisé de nombreux intérieurs et réussit de belles saisons (16,1 points et 7,2 passes décisives de moyenne en 835 matchs en carrière, meilleure saison en 2003/2004 avec les Hornets : 22,9 points et 7,5 passes de moyenne).

Rip Hamilton était lui un poison grâce à sa capacité à prendre les écrans pour shooter directement après avoir reçu la balle. Il était un maître dans le jeu sans ballon, et le suivre en slamolant derrière les écrans n’était jamais agréable. Il a terminé sa carrière avec 921 matchs, un titre et trois sélections au All-Star Game au compteur (17,1 points de moyenne). Il a atteint les 20 points par rencontre sur une saison à deux reprises.