Lou Williams ravi de son entente avec Reggie Jackson : « Il m’enlève beaucoup de pression »

Reggie Jackson n’a joué que 6 petits matchs avec les Clippers depuis son arrivée. Pourtant, tout le monde semble déjà conquis par l’apport de l’ancien Piston. Et ce n’est pas Doc Rivers qui dira le contraire.

Durant ces 6 matchs, le meneur a développé une belle entente avec Lou Williams, qui permet au 6th man of the year de se décharger d’une partie du travail offensif. Dans un rôle d’organisateur, Reggie Jackson permet à son compère de prendre un rôle de shooting guard, qu’il affectionne particulièrement, puisqu’il tourne à 43% de loin en catch-and-shoot.

« Il me libère du ballon, je n’ai plus à être le porteur de balle lorsqu’il est sur le parquet. Il m’enlève beaucoup de pression. Ça me permet de jouer poste 2, qui est ma position naturelle. Nous nous transmettons de l’énergie à chacun. » Lou Williams

« Lou a plus d’énergie parce qu’il n’a pas a faire tout le boulot, il n’a pas besoin de remonter la balle à chaque fois. » Doc Rivers