Tristan Thompson sur l’éclosion de Kevin Porter Jr : « Il a un peu de James Harden en lui »

Au moment de sa draft, beaucoup avaient du mal à se prononcer sur Kevin Porter Jr. Un talent certain, mais un côté imprévisible tant au niveau du jeu que de son comportement, avait d’ailleurs un peu fait chuter sa côte. Finalement, il sera choisi par les Cavaliers, en 30e position. Un potentiel que Larry Nance Jr avait d’ailleurs constaté dès le training camp.

« Je me disais ‘Ok on tient quelque chose avec ce gamin. Vous savez c’est comme quand vous voyez quelqu’un faire des moves en 1 contre 1 et que vous vous dîtes : ‘Je pourrais bosser ça pendant 10 ans sans jamais y arriver. Son sens du jeu dans les isolations est juste incroyable, c’est un monstre. En étant aussi athlétique que moi, il arrive à faire des choses que je ne peux pas faire. Lors de cet entrainement, je me suis dit ‘Il va être dans cette ligue à un très haut niveau pour longtemps' ». Larry Nance Jr

L’un de ses coéquipiers fait encore plus fort, puisque Tristan Thompson avoue le suivre depuis le lycée. Il n’est pas donc pas surpris par les prestations du rookie.

« J’ai toujours su à quel point il était bon. J’apprécie son jeu depuis le lycée. Ça n’a pas été une surprise pour moi. J’ai probablement été la première personne au sein de l’organisation à le remarquer avant qu’il n’arrive en NBA. J’ai un talent de scouting. Il joue comme un pro, il a un peu de James Harden en lui. » Tristan Thompson

Auteur de 10 points et 3.2 rebonds par match en 23 minutes, l’ancien de USC ne fait pas de son temps de jeu une priorité. Pour lui, l’important c’est de gagner.

« Je veux juste gagner. Je peux jouer 0 minute, si nous gagnons ça me va. J’ai toujours fait partie d’équipes qui avaient la culture de la gagne, surtout avant l’Université. Je veux juste gagner et être compétitif, et je veux voir mes gars être bons. » Kevin Porter Jr

Et on peut compter sur son nouveau coach JB Bickerstaff pour faire tout son possible pour lui permettre d’atteindre son potentiel.

« Quand vous avez l’opportunité de travailler avec quelqu’un comme ça, vous essayez de faire tout votre possible pour lui permettre d’atteindre son potentiel. Toutes les personnes qui pensaient le connaitre, nous allons l’aider à leur prouver que les gens avaient tords. Je vois un très très haut plafond pour lui et je voulais relever le défi de l’aider à l’atteindre. Je pense que c’est mieux de mettre l’accent sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Ça permet de le construire, de lui donner confiance. Comme ça, ça vous donne la possibilité de travailler sur des choses qu’il a besoin d’améliorer. » JB Bickerstaff

Pour Kevin Porter Jr, sentir ce soutien de la part de tout le groupe contribue à son envie d’être encore meilleur, pour rendre la confiance qui lui est accordée.

« Ça me pousse à être meilleur. Je connais mon potentiel, je sais ce que je peux être. D’entendre tout ça, ça booste ma confiance. Avoir des vétérans derrière moi qui me parle tout le temps ça me permet de grandir, et de faire grandir l’équipe. » Kevin Porter Jr

Via Cleveland.com