Mark Cuban sur Dirk Nowitzki : « Au début il mangeait des snickers avant les matchs, 10 ans après c’était ni sucre ni alcool pendant la saison »

Lors du podcast Hoopshype, le propriétaire des Mavs, Mark Cuban, était notamment invité à s’exprimer sur le phénomène Luka Doncic. On se souvient que le boss de Dallas avait décidé d’échanger les droits de Trae Young et un tour de draft 2019 (protégé) pour acquérir la pépite slovène.

« Nous avions vu des choses incroyables lorsqu’il était en Europe. Tu ne gagnes pas des titres de MVP et des championnats à 17 et 18 ans si tu n’es pas un incroyable joueur. Ensuite, nous avons vu énormément de belles choses lorsqu’il est venu ici pour des essais pré-draft. Il était juste dominant. Mais au final, vous ne savez jamais. Beaucoup de joueurs arrivent en NBA en ayant du talent, mais vous ne pouvez être sur seulement après les avoir vus jouer. Mais lors de ses 10 premiers matchs, nous avons de suite vu qu’il était spécial. Je ne pensais juste pas que ça irait aussi vite pour lui. Gagner le titre de Rookie de l’année et être encore meilleur cette année ? Ce n’est pas seulement une preuve de son talent, mais aussi de sa volonté à travailler dur. » Mark Cuban

Mark Cuban a ensuite parlé de l’héritage laissé par la légende des Mavericks Dirk Nowitzki.

« Dirk lui parlait beaucoup et était souvent là pour Luka. Je pense que le truc numéro 1 était la discipline. Au niveau des repas, des entraînements, des étirements, de comment prendre soin de son corps, comment travailler sur son jeu. Toutes ces choses avaient besoin d’être amenées à un niveau supérieur, et c’est ce que j’ai vu avec Dirk. Dirk à 20 ans n’était pas le même qu’à 28. Je me souviens quand j’ai racheté l’équipe, je lui avais demandé ce qu’il mangeait avant les matchs, il m’avait répondu : ‘des snickers’. Une petite dizaine d’années après, il était arrivé à un point où il ne pouvait pas prendre ni sucre ni alcool pendant la saison. Luka ne s’y prendra peut être pas de la même façon, mais il a compris ce que tous les grands joueurs ont compris : ton succès est lié à la quantité d’effort et de temps que tu mets dans ton travail. » Mark Cuban