Zach Randolph rejoint la Big 3

Alors que la quatrième saison de la Big 3 (ligue 3 contre 3) va bientôt débuter, une ancienne star de la NBA a décidé de rejoindre les rangs de cette ligue créée par Ice Cube. C’est le double All-Star Zach Randolph qui va continuer de faire parler sa puissance sur les parquets de la Big 3.

Tout juste retraité depuis fin 2019, Z-Bo espérait rejoindre une équipe de NBA, mais personne ne lui a donné cette opportunité. Il va donc rejoindre l’équipe Trilogy, entraînée par Stephen Jackson.

ROSTER NEWS: Z-Bo AKA Zach Randolph (@MacBo50) has signed as captain of Trilogy this upcoming season! #BIG32020 pic.twitter.com/wxst72TYYF

— BIG3 on CBS (@thebig3) March 4, 2020