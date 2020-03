Andrew Wiggins : « Il était venu le temps d’un changement »

Dans une des pires équipes de la ligue depuis son arrivée en NBA, Andrew Wiggins a été transféré à la deadline, direction l’équipe avec le pire bilan de la saison. Mais c’est une saison particulière pour les Warriors, 3 fois titrés ces dernières années et le Canadien est très heureux d’arriver en Californie.

« Ça fait du bien. Il n’y a que de l’amour ici. L’énergie est super donc je me sens comme à la maison. Il n’y a que du positif. J’apprends comment ils font les choses et ce que c’est que de faire partie d’une culture de la gagne. J’ai le sentiment qu’il était venu le temps d’un changement et c’est le meilleur fit possible pour moi, donc je suis heureux. » Wiggins

Il se retrouve dans une équipe qui compte 3 superstars et sans doute futurs Hall of Famers avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Un environnement idéal et il espère que cela lui permettra enfin d’exploser

« Bien sûr. On parle de joueurs qui ont remporté plusieurs titres et qui en plus de ça sont en NBA depuis longtemps. Ce sont des gars qui apportent énormément. » Wiggins

Très critiqué depuis son arrivée en NBA, il effectue des débuts intéressants aux Warriors, qui placent beaucoup d’espoirs en lui. Il n’aura pas besoin de porter l’équipe à côté de Curry et Thompson et cela pourrait lui convenir à merveille, et pourquoi pas exceller dans ce rôle même si à son arrivée en NBA il n’était pas destiné à être un lieutenant. Quoi qu’il arrive les critiques, il n’en tient pas compte.

« Partout où tu vas, il va y avoir des critiques. Tu as des fans qui t’aiment et d’autres qui ne t’aiment pas. C’est comme ça. Tout le monde a son opinion. Je me contente de jouer. J’ai bien plus important à me préoccuper que ce que les autres disent. Cela ne m’empêche pas de dormir. » Wiggins

Via Toronto Sun