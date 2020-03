Seth Curry : « J’avais le sentiment que ce moment viendrait »

Parmi les joueurs chauds en ce moment en NBA il y a un certain Curry, pas Stephen dont on parle énormément suite à son retour, mais son petit frère Seth. 22.2 points à 60% dont un incroyable 59.6% à 3-pts en 7.8 tentatives sur les 6 derniers matchs.

« Il est dans un groove incroyable. Il shoote déjà très bien même quand il n’est pas dans un super rythme. C’est tout simplement un grand shooteur. Historiquement, vraiment excellent lorsque vous regardez les chiffres. » Rick Carlisle « Seth ne rate pas de shoot. C’est un des meilleurs shooteurs avec qui j’ai joué. » Kristaps Porzingis

Depuis le 1er janvier 2020, Seth shoote à 51.3% derrière l’arc avec en moyenne 3 réussites en 27 matchs. Il tourne à 15.9 points sur cette période, ce qui permet aux Macs de limiter la casse puisque l’équipe est à 37.6% sur cette période.

« J’avais le sentiment que ce moment viendrait, tôt ou tard, parce que je n’ai pas shooté aussi bien qu’à l’habitude en début de saison. Les gars me trouvent et me mettent dans de bonnes positions. Notre équipe est vraiment difficile à défendre. » Seth

Mais comme chez tous les Curry, c’est la défense qui interroge. L’arrière a fait des progrès dans le domaine et quand on le questionne sur le sujet et le fait que dans la famille ils sont réputés pour être uniquement des shooteurs, il rétorque :

« Ça a été comme ça toute ma vie, j’ai grandi avec mon père qui était uniquement un shooteur. Et moi et Steph nous sommes de toute évidence bien plus que ça. C’est comme ça. » Seth

Pour son coach, il ne reçoit pas assez de crédit pour sa défense ou la création pour les autres.

« Nous voulons évidemment qu’il continue de faire ce qu’il fait. Et je ne cesse de le dire : il est sous-estimé aussi de l’autre côté du terrain. » Rick Carlisle

Via Mavs.com