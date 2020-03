Evan Fournier : « Ce serait un kiff de jouer pour les Knicks, mais bon… »

Interviewé par Rémi Reverchon pour beIN Sports chez lui à Orlando, Evan Fournier a notamment discuté de son avenir. Un avenir qui ne s’écrira pas forcément à Orlando… et pourquoi pas à New York ? Le Français, qui a expliqué avoir l’intention de « sortir » de son contrat (il lui reste encore une saison – une player option – à 17,1 millions de dollars) pour tester le marché, n’a ainsi pas caché son amour pour Big Apple et le Madison Square Garden.

« Une ville où j’ai toujours… enfin c’est venu en grandissant, où j’ai vraiment… où tu vraiment tu rêves un peu de jouer, bon là c’est la merde, mais c’est les Knicks. Les Knicks ça fait vraiment kiffer. T’es au Madison, c’est ma salle préférée, t’es à New York, c’est ma ville préférée aux États-Unis. Ouais ce serait un kiff de jouer pour les Knicks mais bon… c’est un peu… là c’est pas le moment. » Evan Fournier