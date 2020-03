Giannis vs LeBron, acte II : « L’équipe qu’ils ont assemblée autour de lui s’adapte parfaitement à ses qualités »

Ce soir, Bucks et Lakers se retrouvent au Staples Center pour un second matchup entre les deux premières équipes des conférences Est et Ouest. À « l’aller » le 20 décembre dernier à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo et les siens s’étaient imposés 111-104. Le MVP en titre avait signé 34 points à 11/19, 11 rebonds et 7 passes.

« Je pense que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien par rapport au fait que Giannis est un super joueur, c’est la façon dont ils ont construit cette équipe. L’équipe qu’ils ont assemblé autour de lui s’adapte parfaitement à ses qualités. Cela lui permet d’avoir de l’espace parce qu’ils ont tellement de shooteurs sur le terrain à chaque instant. Cela lui permet d’attaquer le cercle parce qu’il faut le stopper mais aussi sortir sur les shooteurs. » LeBron James

Et 5/8 à 3-points.