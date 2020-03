Programme NBA : Une preview des finales ? Le Jazz à Boston; La course aux playoffs bat son plein

Superbe programme en perspective avec notamment un choc entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, les Lakers et les Bucks. D’autres affiches alléchantes : Celtics – Jazz, Pelicans – Heat, Mavs – Grizzlies ou encore des matchs pour la course aux playoffs, comme Nets – Spurs et Suns – Blazers.

01h00 : Washington Wizards – Atlanta Hawks

01h30 : Brooklyn Nets – San Antonio Spurs

01h30 : New York Knicks – Oklahoma City Thunder

02h00 : Boston Celtics – Utah Jazz en direct sur beIN Max 4

02h00 : New Orleans Pelicans – Miami Heat

02h00 : Minnesota Timberwolves – Orlando Magic

02h00 : Chicago Bulls – Indiana Pacers

02h30 : Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies

03h00 : Phoenix Suns – Portland Trail Blazers

04h30 : Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks en direct sur beIN Sports 1