Dallas aurait fait une offre pour Danilo Gallinari à la deadline, Phoenix pour Aaron Gordon

Dans son article « Inside Pass » pour The Athletic, Shams Charania a apporté quelques détails concernant plusieurs tentatives de trades avant la deadline le mois dernier :

– Les Suns auraient tenté un coup de dernière minute pour récupérer Aaron Gordon (Orlando Magic, sous contrat encore 2 ans mais qui devrait intéresser pas mal d’équipes cet été si le Magic est prêt à le faire partir, précise Shams) alors que les Mavericks auraient fait de même pour Danilo Gallinari (Oklahoma City Thunder, contrat expirant).

– Denver aurait de son côté essayé de faire un « gros coup » juste avant la deadline. Jrue Holiday intéressait l’équipe, mais Shams n’est pas certain que ce soit pour lui qu’elle était prête à faire ce push et ajoute que New Orleans ne s’est jamais montré intéressé par un départ du meneur.

– Les Lakers, dans leur offre pour Derrick Rose aux Pistons, aurait proposé un package incluant Alex Caruso et une compensation via la draft. Un joueur supplémentaire aurait dû être ajouté pour que les salaires « matchent ». Là encore, Shams ajoute que de toute façon, Detroit n’était pas intéressé par un échange de l’ancien MVP.

Rien de tout cela ne s’est matérialisé mais cela peut donner une idée des intérêts de certaines franchises pour certains joueurs à quelques mois de la free agency.