Les Clippers écrabouillent les Rockets

Le choc entre les Clippers et les Rockets n’a pas vraiment tenu ses promesses. Les Californiens enchaînent une 6ème victoire de suite en s’imposant à Houston et de quelle manière. Ils l’emportent 120-105. Ils portent leur bilan à 43-19 et confirment leur seconde place de la conférence alors que les Rockets perdent du terrain avec 39 victoires 22 défaites.

Les hommes de Doc Rivers ont fait parler leurs qualités des deux côtés du terrain dans le sillage de Kawhi Leonard, auteur de 25 points à 8/15 dont 4/7 à 3-pts, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions alors que Montrezl Harrell ajoute 19 points à 5/9 et 10 rebonds, Ivica Zubac 17 points à 6/6 et 12 rebonds en 20 minutes et enfin Paul George 13 points à 5/13, 9 rebonds et 7 passes. L’équipe shoote à 46.4 % dont 13/40 de loin, mais limite Houston à 35.8% dont un 7/42 à 3-pts. James Harden balance un horrible 4/17 pour 16 points alors que Russell Westbrook signe 29 points à 11/27, 15 rebonds et 5 passes en 33 minutes.

Il n’y a pas eu de match puisque les Clippers ont mené quasiment de bout en bout avec un excellent démarrage. Sous l’impulsion du trio Kawhi, George et Marcus Morris, ils se sont retrouvés aux commandes 20-8. Si Harde, Westbrook et Jeff Green ont réveillé les Texans pour les remettre à 27-23, ils ne se sont jamais approchés plus près. La second unit des Clippers a passé un 12-0 à cheval sur les 2 quarts et l’écart n’a cessé d’augmenter pour atteindre jusqu’à 26 points d’avance sur un shoot derrière l’arc de Kawhi Leonard alors que l’attaque de Houston était à la peine. À la pause les Clippers menaient 67-44, match plié. Jamais en seconde mi-temps Houston n’a pu emballer le match et ce n’est que dans le garbage time que l’écart a été réduit.