Dion Waiters signe aux Lakers !

En début de semaine les Los Angeles Lakers avait mis à l’essai J.R. Smith et Dion Waiters afin de prendre la place de Troy Daniels et ils ont fait leur choix selon Shams. Ils ont décidé de signer l’ancien Heat Dion Waiters.

Cette saison il n’a joué que 3 matchs avec Miami pour 9.3 points à 38.5% dont 47.1% à 3-pts, 3.7 rebonds et 1 passe en 14 minutes.

Il faut savoir que Rob Pelinka a été son agent.

Free agent Dion Waiters has agreed on a deal with the Los Angeles Lakers for the remainder of the season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2020