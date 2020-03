Les Knicks sur le dossier Chris Paul ?

Les Knicks ont changé de président il y a quelques jours et cela pourrait entraîner un changement de stratégie cet été. Première info à ce sujet alors que la free agency qui se profile n’est pas bien excitante, The Athletic rapporte que les New-Yorkais auraient un œil sur Chris Paul.

En effet, les Knicks collecteraient des infos sur le meneur de jeu vétéran et pourraient tenter de le récupérer cet été via un trade. CP3 a un très gros contrat, mais il renaît cette saison avec OKC et a montré qu’il était encore au meilleur niveau. Les Knicks pourraient essayer de le faire venir afin de changer la culture de l’équipe.

Précision importante sur le dossier, Leon Rose, nouveau président des Knicks, a représenté par le passé le meneur de jeu.

The Knicks, according to NBA sources, have been gathering intel on All Star Chris Paul and could make a run at him this summer. Paul, 34, carries a huge contract but he’s had a resurgent season in OKC & is proven leader. (He was also once represented by…Leon Rose.)

