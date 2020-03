Nick Nurse : « Norman Powell devient un scoreur »

Malgré la victoire des Raptors à San Francisco, aujourd’hui on parle énormément du retour de Stephen Curry. Mais l’homme de la rencontre c’est l’arrière Norman Powell, auteur de son record en carrière avec 37 points à 13/20 dont 4/8 à 3-pts, 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Avec les absences dans l’effectif, une grosse performance d’une individualité, surtout quand il n’est pas une des deux premières options de l’attaque, c’est capital.

« Nous en avons besoin surtout avec Freddie et Marc qui sont absents. Nous avons besoin que le plus de joueurs puissent scorer et élever leur niveau et je pense qu’il a confiance en ses qualités à l’heure actuelle et le fait que nous avons confiance en lui va aider notre équipe. » Kyle Lowry

L’arrière a pris feu en second quart avec 19 points à 7/8, notamment grâce à son jeu de transition. Il a connu de nombreux coups de chaud cette saison et il était plus considéré jusque là comme un shooteur de séries, mais il devient de plus en plus régulier avec un 4ème match de suite à au moins 20 points et 15 lors des 30 derniers matchs.

« Je ne le vois pas comme un joueur de super séries, mais je pense que vous avez raison. Quand il entre dans ce mode, le ballon semble le trouver et il a une panoplie très variée. Il va au cercle, il rentre des 3-pts, des pull-ups, il prend énormément de bonnes décisions. Il a vraiment fait beaucoup de drives de qualité et d’actions ce soir. Il devient un scoreur. La plupart des scoreurs peuvent mettre de gros shoots, et ce soir il en a réussi un, wow, près de la ligne de touche, c’était un de ces classiques à la Norm, genre ‘Non Norm ! Ah beau shoot.’ Et c’est ce que les scoreurs font, ils mettent des shoots difficiles parce qu’ils se sentent bien. Il est bon. » Nick Nurse

Powell a un rôle très important cette saison aux Raptors 16.4 points à 50.3% dont 39.5% à 3-pts, 3.8 rebonds, 1.7 passe et 1.3 interception en 29.2 minutes sur 42 matchs dont 21 en tant que titulaire. Il profite des départs de joueurs comme Kahwi Leonard et Danny Green pour saisir sa chance.

« C’est ce que j’espérais qui arriverait avec lui cette année. Tout le monde était là : ‘Qu’est-ce que tu vas faire ?’ Et je disais ‘Il va y avoir beaucoup de nouvelles opportunités dans cette équipe.’ Et il était concerné. Nous espérions qu’il soit performant, mais ça a peut-être un peu dépassé nos attentes. Nous avons quelques joueurs qui évoluent à des niveaux qui nous surprennent. Son niveau de maturité, je ne vois plus les erreurs, les ballons perdus ou les absences en défense. Il joue comme un joueur de basket tellement plus complet. » Nurse

