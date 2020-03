Aron Baynes explose son record en carrière et entre dans l’histoire, les Suns se reprennent contre Portland !

Les Blazers n’ont rien pu faire face aux Suns d’un Aron Baynes déchaîné cette nuit ! L’Australien a complètement pris feu de loin, en marquant 5 tirs à 3-points de plus (9/14 sur la soirée, record de franchise égalé sur un match) que son précédent record en carrière pour un total de 37 points (record en carrière, son précédent était de 26) à 12/23, 16 rebonds et 2 passes dans la victoire 127-117 des siens pour mettre fin à une série de 4 revers. Il aussi est devenu le deuxième joueur dans l’histoire avec James Harden à réussir à compiler au moins 30 points, 15 rebonds et 8 tirs à 3-points sur un match.

Baynes, 19 points et 5 tirs à 3-points rien que dans le 1er quart-temps, remporté 34-22, n’avait même pas joué au match précédent pour des raisons de matchup défavorable selon son coach. L’équipe de Monty Williams n’a pas été menée une seule fois das ce match et a terminé avec 19 tirs à 3-points réussis. Devin Booker a ajouté 23 points à 8/20, 5 rebonds et 12 passes. En face C.J. McCollum a signé 25 points, Damian Lillard 24 et Hassan Whiteside 23 points et 20 rebonds.

Menés 56-33 en milieu de 2ème quart-temps, les Blazers sont revenus à 67-58 à la pause avant d’encaisser un 60-59 sur les 2 derniers quarts. Ils ont été dominés 47-39 au rebond et ont perdu 16 ballons (contre 12).