Avec un grand LeBron James, les Lakers tiennent leur revanche sur Milwaukee et sont officiellement en playoffs !

Battus à Milwaukee en décembre, les Lakers accueillaient les Bucks cette nuit et portés par les 37 points à 12/21, 8 rebonds et 7 passes de LeBron James et les 30 points à 10/24, 9 rebonds et 2 contres d’Anthony Davis, ils ont pris leur revanche sur le score de 113-103 au Staples Center. Un 48ème succès cette saison qui leur permet de valider leur ticket pour les playoffs.

Le match a été serré pendant 2 quarts-temps (48 partout à la pause, Milwaukee a remporté le 1er quart 22-19, les Lakers le 2ème 29-26) avant que les locaux ne creusent un écart monté jusqu’à 15 points dans le 3ème quart, largement dominé 39-28. Les Bucks en tête 55-50 après 2 minutes de jeu dans le 3ème, Los Angeles a passé un 18-0 à ses adversaires pour reprendre les commandes 68-55. Menés 87-76 avant de démarrer les 12 dernières minutes, Giannis Antetokounmpo (32 points à 10/21, 12 rebonds, 6 passes) et les siens ont réussi à revenir à 4 points à 5’52 de la fin mais un 5-0 porté par Davis et James a redonné 9 points d’avance aux Purple & Gold à 3’53 et Milwaukee n’est ensuite pas descendu sous les 6 points d’écart, Davis et James enfonçant le clou.

Los Angeles, 6/32 à 3-points seulement (12/43 pour Milwaukee) a dominé le rebond 52-45 et les points sur contre-attaque 25-16. L’équipe a également perdu moins de ballons que ses adversaires même si son total se porte déjà à 16 (contre 19).