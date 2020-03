Lors de la victoire des Lakers face aux Bucks, LeBron James a signé 37 points et a donc passé la barre mythique des 34 000 points en carrière, ce que jusque là seuls Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone avaient réussi. Il affiche désormais 34 030 points contre 36 928 pour Malone et 38 387 pour KAJ.