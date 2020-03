Caris LeVert : « On avait un goût amer dans la bouche »

Pour la première fois depuis que les Nets sont à Brooklyn, Julius Erving a assisté à un match. Et la star de la franchise, quand elle était encore en ABA, a bien choisi sa rencontre. Bon, en défense ce n’était pas ça, mais les Nets ont brillé en attaque et pris le dessus sur les Spurs sur le score de 139 à 120, quelques jours seulement après avoir pris une raclée contre les Grizzlies (118 à 79). Avec comme cerise sur le gâteau le premier triple-double en carrière de Caris LeVert, auteur de 27 points, 11 rebonds et 10 passes décisives.

« Le triple-double fait du bien, mais c’est encore mieux de gagner. On avait le sentiment de ne pas avoir été au max pendant la rencontre contre Memphis. On avait un goût amer dans la bouche donc ça fait du bien de revenir ici et de décrocher une victoire. Je pense qu’à chaque fois qu’on perd comme nous l’avons fait contre Memphis, il y a toujours un sentiment d’urgence la rencontre suivante. » Caris LeVert.

LeVert n’était évidemment pas le seul sur le terrain. Tout le monde s’est mis au diapason et, au total, huit Nets ont marqué dix points ou plus.

« C’était une de nos défaites les plus décevantes contre Memphis l’autre soir, et je pense que tout le monde a répondu. Nous étions déçus de la manière dont on a joué la dernière fois, nous étions concentrés dès vendredi matin. » Joe Harris.

Le changement du cinq majeur, avec un Wilson Chandler en lieu et place de Taurean Prince, remplaçant pour la première fois de la saison, a aussi peut-être fait du bien. L’ailier était dans une mauvaise passe ces temps-ci (7/27 aux tirs depuis le début du mois de mars, et 38% en février), et il a été bon en sortie de banc, avec 13 points.

« Je suis grand, je vais bien. Est-ce que je veux sortir du banc ? Non. Mais est-ce que je veux faire ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner ? Oui, tous les jours. » Taurean Prince.

Peut-être que la présence d’Erving a aussi donné un coup de boost aux hommes de Kenny Atkinson. En tout cas, ils avaient l’air heureux de sa présence.

« C’est génial d’avoir une légende comme lui qui vient et regarde le match. Nous sommes chanceux qu’il fasse partie de la famille. » Joe Harris. « J’espère qu’il a été impressionné. C’est une légende, un des meilleurs à avoir porté le maillot des Nets, à avoir joué au basket en général. Donc c’était cool de l’avoir ici. Je suis allé le voir avant le match, lui ai demandé comment il allait et j’ai eu une photo ! » Caris LeVert.

