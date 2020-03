Kenny Atkinson n’est plus le coach des Brooklyn Nets !

Grosse bombe balancée par les Nets, qui ont décidé de se séparer de leur coach Kenny Atkinson, une très très grosse surprise malgré les résultats décevants de la franchise.

Après des discussions avec Kenny Atkinson sur les progrès cette saison, nous avons, d’un commun accord, décidé qu’un changement de coach serait dans le meilleur intérêt de l’équipe. Ça a été une décision extrêmement difficile à prendre. , même si l’organisation pense que cela était nécessaire. Kenny a été capital dans le développement de nos joueurs et la construction d’une identité et d’une culture. Les fondations qu’il a aidé à mettre en place ici, permettront de continuer de construire dans les saisons qui viennent. Nous le remercions pour le gros boulot accompli et son engagement envers les Nets et la communauté de Brooklyn. » Sean Marks

C’est une grosse surprise, car les Nets sont privés cette saison de Kevin Durant et Kyrie Irving et forcément il est plus compliqué d’avoir de bons résultats. Durant n’avait en plus cessé d’expliquer que son choix était en partie motivé par le style de jeu pratiqué par l’équipe, attractif.

Cette saison les Nets ont un bilan de 28-34, décevant, mais suffisant pour être en playoffs. Des playoffs accrochés l’an passé alors que cela n’était pas attendu. En près de 4 saisons, il affiche un bilan de 118-190.

Nul doute qu’il va être un coach très très demandé dans les mois qui viennent et ne devrait pas rester longtemps sans boulot.