Kristaps Porzingis en a encore fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires; Rick Carlisle : « C’est dingue »

Ultra-performant depuis quelques semaines, Kristaps Porzingis a continué son chantier cette nuit dans la raquette des Grizzlies. Le Letton de 2m21 a marqué 26 points et pris 11 rebonds en plus de 4 contres, dans une rencontre que les Mavericks ont dominée de bout en bout (121 à 96). Après des débuts difficiles, Porzingis semble bel et bien avoir pris la pleine mesure du système de Rick Carlisle. Il reste sur cinq matchs consécutifs à au moins 20 points et 10 rebonds, et tourne sur cette même période à 30 points et 12,2 rebonds.

« Ça m’a pris un peu de temps pour trouver des solutions, mais je me sens très à l’aise sur le terrain maintenant. C’est naturel dorénavant, organique. Je suis juste dans le rythme des matchs. Je sais où je vais avoir mes tirs, quand être agressif… Tout paraît plus simple et naturel. Je suis dans un bon rythme en ce moment et je veux que ça continue comme ça. » Kristaps Porzingis.

De son côté, Rick Carlisle est tout autant impressionné par son niveau offensif que défensif.

« Tout le monde retient les stats offensives, mais pour moi, c’est la combinaison de sa production offensive et de ce qu’il fait en défense et au rebond… C’est dingue. Il protège l’arceau, altère les shoots des adversaires, prend des rebonds défensifs… Il est en train de sortir trois ou quatre semaines incroyables basketballistiquement parlant. C’est super à regarder. » Rick Carlisle.

Et le pire, c’est que non seulement Carlisle estime qu’il peut garder ce niveau de performance, mais en plus il le voit encore progresser.

« Il a 24 ans, et il travaille très dur. Je suis persuadé que n’importe quel gars de 24 ans qui a cette technique, ce talent, et cette éthique de travail va continuer à progresser. » Rick Carlisle. « Oh, j’ai 24 ans. J’ai encore de la marge de progression, mentalement, physiquement et techniquement. » Kristaps Porzingis.

Cette saison, Porzingis tourne à 19,5 points et 9,4 rebonds de moyenne.

