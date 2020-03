Chaud bouillant en première mi-temps et avec un super Mike Conley, Utah enchaîne à Boston

Ca va beaucoup mieux pour le Jazz, qui enchaîne une 4ème victoire de suite et lors d’un gros test du côté de Boston. Ils l’emportent 99-94 pour porter leur bilan à 40-22 alors que les C’es en sont désormais à 42-20.

Pas au mieux depuis le début de la saison, Mike Conley sort sa meilleure performance avec 25 points à 9/16 dont 6/10 à 3-pts, 5 passes et 3 interceptions et il fallait bien ça puisque Donovan Mitchell signe 11 points à 3/15 dont 3/10 à 3-pts et Bojan Bogdanovic 8 points à 2/9 dont 1/5 de loin. Jordan Clarkson est précieux avec 17 points à 7/13 tandis que Rudy Gobert compile 9 points à 4/4 et 7 rebonds. Utah shoote à 45% dont un 17/45 de loin tandis qu’en face Boston est limité à 37.2% dont un 10/36 à 3-pts. Marcus Smart termine meilleur scoreur des siens avec 29 points mais à 9/23 dont 6/15 à 3-pts alors que Jayson Tatum inscrit 18 points à 7/19 et Kemba Walker 13 points à 5/17. Boston était privé de Jaylen Brown et Gordon Hayward, blessés.

En réussite en début de rencontre, le Jazz a pris les commandes et a vite fait le trou en prenant 16 points d’avance en second quart grâce à un superbe 60.5% aux tirs à la pause et un énorme 13/21 de loin, dont un 8/11 dans le seul second quart. Boston s’est retrouvé mené 62-49 mais a entamé fort la seconde mi-temps avec un 11-3 pour recoller, mais brièvement. Revenus à 5 points sur une faute technique, les C’s ont vite lâchés avec un 3-pts de Royce O’Neale et Utah a repris le large 79-66 à l’entame des 12 dernières minutes. Une action à 3-pts de Brad Wanamaker a mis Boston sous les 10 points (87-78) avec 6’54 à jouer. Boston n’a jamais mis le Jazz en danger même si le dernier shoot de loin de Marcus Smart laisse penser à une fin de rencontre serrée.