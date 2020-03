Les Nets désossent les Spurs

Les Brooklyn Nets ont très bien réagi après leur déculottée face aux Memphis Grizzlies. Ils écrabouillent les Spurs et se rapprochent des playoffs avec 28 victoires et 34 défaites alors que les Spurs s’en éloignent avec 26 victoires et 35 défaites.

Caris LeVert a mené les siens avec 27 points à 9/16 dont 3/5 à 3-pts, 11 rebonds et 10 passes (son premier triple-double en carrière) et pas moins de 7 autres Nets inscrivent au moins 10 points dont Spencer Dinwiddie (19 points à 7/13 et 9 passes), Joe Harris (20 points à 8/13) et Timothé Luwawu-Cabarrot (19 points à 5/7 dont 3/5 à 3-pts). Les Nets shootent à 53.1% dont 15/36 à 3-pts. En face les Spurs shootent à 10/34 de loin avec DeMar Derozan qui signe 24 points à 10/13, 5 rebonds et 9 passes, et Trey Lyles et Derrick White ajoutent 19 points chacun. San Antonio ne perd que 6 ballons, mais la défense n’était pas au niveau.

Les Nets ont très rapidement fait le break en passant un 15-0 pour se retrouver en tête 22-6 après 6 minutes face à une défense des Spurs en mode portes ouvertes. Brooklyn, sous l’impulsion de LeVert et Taurean Prince ont planté 41 points dans ce premier quart pour prendre jusqu’à 19 points d’avance, 41-22. Les Spurs ont sombré dans le second acte, incapables de ralentir les Nets, qui se sont baladés en démarrant le quart par un 30-16 pour prendre 31 points d’avance, 71-38 ! Ils ont eu plus de mal dans les dernières minutes de la première mi-temps et le duo Rudy Gay, DeMar Derozan a entretenu l’espoir en ramenant les leurs à 23 unités, 75-52. Sur leur lancée les Texans, grâce au même duo, ont réduit leur retard à 15 points, mais les Nets ont continué de trouver sans cesse des solutions en attaque et ont planté pas moins de 45 points dans le quart pour mener 120-95 après 36 minutes, match plié.