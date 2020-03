Donovan Mitchell : « Où sont ceux qui disaient des conneries sur Mike Conley ? »

Le Jazz a décroché une grosse victoire cette nuit, en parvenant à s’imposer sur le parquet des Boston Celtics, certes privés de Jaylen Brown et Jayson Tatum, sur le score de 99 à 94. Et l’homme fort de cette victoire s’appelle Mike Conley. En difficulté depuis son arrivée à Salt Lake City, l’ancien de Memphis a marqué 25 points et distribué 5 passes décisives.

« C’est une grosse victoire, c’est très dur de jouer à Boston. Ils ont une super équipe, et elle est bien coachée. Qu’on vienne ici et qu’on joue avec la passion qu’on a montrée, qu’on soit compétitif comme on l’a fait ce soir, c’est très bien. On a été agressif et appliqué toute la soirée, c’était amusant. » Mike Conley. « C’est bien de battre les équipes qu’on doit battre. Le sentiment est cool. Perdre contre eux chez nous, ça nous a fait mal. On voulait juste aller sur le terrain et se donner à fond. » Donovan Mitchell.

L’occasion pour lui de réaffirmer son bonheur d’être ici…

« Je me sens bien, vraiment. Je suis très bien ici. Mes coéquipiers m’ont toujours soutenu. C’était frustrant pour tout le monde, parce qu’ils savent que je suis bon, et je le sais aussi. Je suis un joueur qui a besoin de rythme. J’ai pu jouer beaucoup de picks-and-rolls ce soir. Pouvoir voir ces écrans, rentrer dans le défenseur et lire les défenses font partie de mes forces en tant que joueur. » Mike Conley.

Et pour Donovan Mitchell de se moquer des journalistes.

« Où sont ceux qui disaient des conneries sur Mike ? Vous pouvez continuer à le détester et dire autant de mauvaises choses que vous voulez, c’est Mike Conley. C’est un Hall of Famer et un des meilleurs à son poste. On l’a vu ce soir. » Donovan Mitchell.

Les Celtics ont pourtant pris le Jazz à la gorge dès le début de la rencontre, en prenant 11 points d’avance dès le premier quart. Mais les hommes de Quin Snyder n’ont rien lâché et ont très vite répondu, construisant un écart de 16 unités dans le deuxième quart.

« Je pense que Boston est arrivé sur le terrain en étant chaud bouillant, et ça aurait été facile de se regarder en se demandant ce qu’il se passait. Mais on a continué à se battre, à faire les mêmes choses. Mais on les a mieux faites. » Quin Snyder.

Le coach d’Utah n’a pas non plus oublié de féliciter Conley.

« Tout le monde a besoin de temps pour intégrer des changements, et il a fait plein de petites choses importantes ce soir. Ce n’est pas forcément évident, mais je l’ai vu se donner au poste et détourner la balle, je l’ai vu aussi provoquer un passage en force la rencontre précédente, se jeter par terre pour récupérer un ballon… Il se donne à fond et quand il fait ça, avec en plus ce qu’il peut faire en attaque que vous voyez… » Quin Snyder.

Conley tourne cette saison à 13,9 points (41% aux tirs) et 4,3 passes de moyenne.

Via The Athletic et ESPN.