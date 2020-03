Marcus Smart : « Notre dose d’efforts était merdique »

Les Celtics se sont inclinés pour la troisième fois consécutive à domicile cette nuit, face au Jazz sur le score de 99 à 94. Et si Bras Stevens a essayé de dédramatiser la situation en mettant cette défaite sur le compte d’une adresse pas au top (37% aux tirs dont 10/36 de loin), Marcus Smart avait un tout autre discours.

« Notre dose d’efforts était merdique. On les a laissés donner les premiers coups et après ça, nous n’avons plus fait d’efforts. On s’est un peu repris sur la fin, mais c’était trop tard. » Marcus Smart.

Dans un match qui s’est terminé avec peu de points marqués au total, le meneur du Jazz Mike Conley a réussi son meilleur match depuis son arrivée cet été avec 25 points à 6/10 à trois points et 5 passes décisives. Les Celtics n’ont trouvé personne pour lui répondre. Smart a essayé, et a terminé avec 29 points, mais son adresse était défaillante (9/23) et ni Kemba Walker (13 points, 5/17 aux tirs), ni Jayson Tatum (18 points, 7/19) n’ont réussi à faire mieux.

« C’est sûr, on n’arrivait pas à rentrer un tir. Ils ont fait du super boulot en arrivant sur le terrain et en exécutant leurs systèmes pendant toute la rencontre. Ça nous a mis sur nos talents. On doit passer à autre chose, il faut donner du crédit à Utah. Ils ont fait leur boulot, et on va devoir rebondir dimanche. » Marcus Smart.

Pour leur défense, les Celtics jouaient sans plusieurs pièces importantes de leur rotation, à savoir Jaylen Brown et Gordon Hayward, respectivement gênés à l’adducteur et au genou. Kemba Walker est en plus toujours en restriction de minutes, à cause d’une douleur au genou.

« C’est compliqué à gérer, cette restriction de minutes. Je rentre et sors du match très vite, mais ça va venir, je suppose. Je dois juste continuer à travailler et essayer de ne pas me frustrer. » Kemba Walker. « Bien sûr, ça nous affecte. Avec le talent qu’on a, c’est compliqué de trouver notre rythme avec cette restriction de minutes, parce qu’il rentre et sort très vite, dès qu’il le trouve, son rythme. Il est alors refroidi quand il revient, et doit tout recommencer. Ce serait dur pour n’importe qui, Kemba est un super joueur, mais c’est dur quand même. Surtout quand vous sortez, que vous ne jouez pas et que vous essayez de trouver du rythme. Vous êtes concentré là-dessus, mais votre tête vous joue des tours parce que vous loupez des tirs, et vous commencez à trop réfléchir. Mais Kemba est un super joueur, on va trouver une solution. » Marcus Smart.

Sans eux, Stevens a dû mettre Smart et Semi Ojeleye dans le cinq, ce qui a complètement déséquilibré le banc. Brad Wanamaker a beau avoir marqué 9 points, il affiche – 25 de différentiel en 26 minutes et a loupé deux trois points cruciaux en fin de rencontre, qui auraient pu permettre aux Celtics d’arracher un bon résultat. Enes Kanter n’a pas fait mieux, avec – 13 en 5 minutes, Romeo Langford – 16, toujours en 5 minutes. À lui tout seul, Jordan Clarkson a marqué plus de points que le banc des Celtics tout entier (17 contre 13).

« Nous avons des gars qui jouent bien sur le terrain, mais nous n’avons jamais pu avoir notre banc au complet parce que nos titulaires sont souvent blessés. C’est difficile de savoir où on en est. Quand tout le monde sera là, on verra à quoi ça va ressembler et ce que ça va donner. Mais c’est comme ça. Il y a eu beaucoup de bonnes choses cette nuit, mais nous n’avons pas assez bien scoré. C’était un peu à cause de nos décisions près du cercle, où le Jazz a fait un super boulot en défense. C’était aussi un peu à cause de leur très bonne défense, ils nous ont mis la pression. Pour finir, on a manqué des tirs ouverts. Je ne veux pas faire de généralisation à propos de notre banc tant que je n’ai pas toute l’équipe. » Brad Stevens.

Ce ne sera à priori pas pour tout de suite, puisque Brown et Hayward pourraient être une nouvelle fois absents dimanche contre le Thunder.

« On pourrait ne pas les avoir à nouveau. Mais qui sait ce qui va se passer d’ici là ? C’est comme ça que cette ligue marche, vous essayez de jouer ke mieux possibles et les gars qui ont joué beaucoup de minutes ont fait du bon boulot, et ont bien joué jusque-là. » Brad Stevens.

Le bon côté des choses, c’est qu’il n’y a pas d’urgence, puisque les Celtics sont troisièmes de la conférence Est, avec les Raptors toujours en ligne de mire, deux matchs devant eux.

Via ESPN.