Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, de ce fait comme la saison passée on vous fait un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

23h00 : Charlotte Hornets – Houston Rockets

Russell Westbrook est out

Eric Gordon est out

01h00 : Detroit Pistons – Utah Jazz

Brandon Knight (genou) devrait jouer

Bruce Brown jouera

01h30 : Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets

Andre Drummond (mollet) est incertain

Noah Vonleh jouera

Dean Wade (cheville) est incertain

Alfonzo McKinnie (pied) est incertain

Darius Garland est out

Tristan Thompson (genou) est incertain

02h00 : Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks

02h30 : Golden State Warriors – Philadelphie 76ers

Stephen Curry est out

Josh Richardson est out

Ben Simmons est out

Joel Embiid est out

Kevon Looney est out

Draymond Green (genou) est out

Ky Bowman est out

04h00 : Portland Trail Blazers – Sacramento Kings