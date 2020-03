Programme NBA : Les Rockets doivent réagir; Utah, Denver et Philly à l’extérieur; Un Portland – Sacramento capital

6 matchs ce soir en NBA et aucune grosse affiche mais de l’intérêt dans toutes les rencontres en vue des playoffs. Les Blazers accueillent les Kings et malheur au vaincu. Les Grizzlies doivent à tout prix l’emporter face aux Hawks alors que les Rockets, Jazz, Nuggets et Sixers jouent eux à l’extérieur leur classement chez des équipes très mal classées.

23h00 : Charlotte Hornets – Houston Rockets en direct sur beIN Sports 3

01h00 : Detroit Pistons – Utah Jazz

01h30 : Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets en direct sur beIN Max 4

02h00 : Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks

02h30 : Golden State Warriors – Philadelphie 76ers en direct sur beIN Sports 1

04h00 : Portland Trail Blazers – Sacramento Kings en direct sur beIN Max 5