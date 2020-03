Victime d’une fracture au poignet gauche, Karl-Anthony Towns n’a plus joué depuis le 10 février et hier il a été réévalué par la franchise. Verdict, il sera out au moins encore deux semaines de plus.

Les Wolves vont devoir attendre encore avant de pouvoir voir sur la durée leur duo D’Angelo Russell – KAT à l’oeuvre en vue de la saison prochaine.

Cette saison Towns tourne à 26.5 points à 41% à 3-pts (7.9 tentatives par rencontre), 10.8 rebonds et 4.4 passes.