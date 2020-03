Michelle Roberts quittera le syndicat des joueurs à la fin de son contrat

A la tête du National Basketball Players’ Association (syndicat des joueurs) depuis 2014, Michele Roberts a annoncé qu’elle ne briguerait pas un 3ème mandat. Elle avait prolongé en 2018 pour 4 ans et ce contrat arrivera à son terme en 2022 et elle aura alors 66 ans.

« Lors des 6 dernières années j’ai pris énormément de plaisir et je prends toujours du plaisir à dirigiez le NBPA et je suis fière de tout ce que nous avons accompli. Quand j’ai signé pour un second contrat en tant que directrice, j’ai clairement annoncé que je ne chercherais pas un 3ème contrat. Le comité exécutif et moi sommes engagés à nous assurer que mon successeur sera préparé pour assumer ce poste à mon départ et permettra de poursuivre la croissance du syndicat. » Roberts