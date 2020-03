Les Sixers espèrent un retour de Ben Simmons avant les playoffs

Alors que les playoffs approchent à grands pas, les Sixers ont une nouvelle fois des soucis de blessures. Ben Simmons et Joel Embiid sont actuellement out et concernant le meneur australien, l’absence pourrait bien être prolongée. Il souffre d’un pincement d’un nerf dans le bas du dos et il devrait être réévalué la semaine prochaine.

Selon ESPN les Sixers attendraient que l’inflammation autour du nerf se calme et ils espéreraient un retour avant les playoffs et qu’il puisse avoir le temps de se remettre en forme. Mais ESPN rapporte qu’à l’heure actuelle c’est juste un espoir, signe que l’absence du joueur pourrait se prolonger encore pas mal de matchs.

Cette saison Simmons tourne à 16.9 points, 7.9 rebonds et 8.3 passes en plus de 2.2 interceptions par match, meilleure marque en NBA.