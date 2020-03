Dion Waiters : « Je suis adulte, donc j’apprends de mes erreurs »

Les Los Angeles Lakers ont choisi de recruter Dion Wiaters pour finaliser leur effectif, mais l’ancien du Heat ne devrait pas tout de suite jouer, la faute à un manque de rythme.

« Ça devrait prendre quelques matchs avant de le revoir sur le terrain. Il n’a pas joué de l’année. Il faut qu’il s’acclimate, qu’il s’intègre à notre système et qu’il fasse quelques entrainements. » Frank Vogel, le coach des Clippers.

Il est vrai que le quatrième choix de la draft 2010 connait une saison compliquée. Il a enchainé les suspensions, et n’a participé qu’à trois matchs cette saison.

« Je suis un adulte, donc j’apprends de mes erreurs. Il ne faut pas rester dans le passé, on vie et on apprend. C’est ce que j’ai fait. Les Lakers l’ont compris, et c’était une conversation assez courte que nous avons eue pour mon entretien. » Dion Waiters.

Il n’a fallu à Waiters qu’un seul workout pour convaincre les Cavs de le recruter, en coupant Troy Daniels au passage.

« Vous me connaissez, je joue au basket. J’essaie de m’occuper de cette partie, je m’assure d’être prêt en arrivant aux workouts, en forme, ce genre de choses. Le basket, c’est le plus facile pour moi. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Je n’étais pas inquiet à propos du workout. Je voulais juste avoir une chance de parler au coach et à Rob Pelinka (le General Manager des Lakers ndlr). Il a été mon agent pendant cinq ans, donc c’était bien. Tout c’est bien passé. Je suis ici aujourd’hui, et je suis heureux, excité. J’essaie de retrouver mes jambes, de retrouver le rythme, d’apprendre les systèmes et à connaître les gars. J’ai l’impression que tout le monde ici a un sentiment d’urgence quant au fait de gagner maintenant. Je suis heureux de faire partie de ça. Je dois juste aller sur le terrain et faire ce que j’ai à faire pour aider l’équipe à gagner. » Dion Waiters.

Au moins, il ne part pas de zéro puisqu’il a déjà porté le même maillot que LeBron James, en. Celui des Cavaliers.

« Il y a toujours eu un lien. Même quand je suis parti (échangé contre JR Smith et Imam Shumpert ndlr), on se voyait toujours. On s’est toujours apprécié, donc rien n’a vraiment changé, juste, ce n’est pas la même équipe. Nous n’avons pas pu nous voir aussi souvent, mais quand c’était le cas ça se passait bien. Ils m’ont accueilli à bras ouverts quand je suis arrivé ici. » Dion Waiters.

Waiters tourne en carrière à 13,2 points, 3,7 rebonds et 2,8 passes décisives par match.

