JB Bickerstaff : « Matthew Dellavedova, c’est le rêve pour les coachs »

Mis au placard depuis le début de saison pour laisser le plus de temps de jeu possible aux jeunes Darius Garland et Collin Sexton, Matthew Dellavedova est en difficulté cette saison. L’ancien des Bucks ne tourne qu’à 2,8 points, 1,3 rebond et 2,9 passes décisives par rencontre avec des pourcentages loin d’être fameux (35% aux tirs dont 21% à trois points). Ce qui ne veut pas dire qu’il est inutile, notamment dans le développement des jeunes.

« Son impact a été énorme. Il a fait partie d’une équipe qui a gagné le titre, il sait ce que c’est d’être pro. Je l’écoute chaque jour. S’il y a un timeout, vous verrez qu’il vient toujours me voir en me disant ce que j’aurais pu faire. C’est important pour ma progression. On voit ce qu’il fait quand il est sur le terrain. C’est un très bon passeur et prend les bonnes décisions. » Collin Sexton.

Mais cette nuit, à l’occasion du match entre les Cavaliers et les Nuggets, le meneur a retrouvé son niveau qui avait permis aux Cavs d’être champions en 2016. L’Australien de 29 ans s’est battu sur tous les ballons, et distribué 14 passes décisives au cours de la rencontre pour offrir la victoire aux siens face aux Nuggets (104 à 102).

« C’est ce qu’on appelle un vrai pro. Cette ligue, parfois, ne donne pas assez de crédit aux gars qui sont pros tous les soirs. C’est le type de gars que vous voulez dans votre équipe, et c’est pour ça qu’un gars comme Delly est toujours dans les très bonnes équipes. C’est une pièce du puzzle. Vous avez votre star, vous avez le gars à qui vous filez le ballon, votre All-Star, et vos role players. Mais il faut aussi ces gars qui, s’ils ne jouent pas pendant 15, 20 matchs, vont quand même toujours être prêts et avoir de l’impact quand leur numéro sera appelé. Delly a fait ça. » Tristan Thompson.

Propulsé titulaire pour remplacer Garland, blessé à l’aine, Dellavedova a donné le ton à la passe et ses coéquipiers ont suivi. Les Cavs ont ainsi terminé la rencontre avec 32 passes décisives sur 42 paniers marqués. Mais surtout, le meneur a marqué un trois points. Alors qu’il était un shooteur plus qu’honnête par le passé, il a changé sa mécanique cet été et, depuis, galère. C’est en partie pour cette raison qu’il est sorti de la rotation.

« Je voulais que ce soit plus facile, et que je tire plus vite, avec moins d’effort. Cette nouvelle mécanique utilise moins les jambes, donc c’est plus facile de marquer. Je ne peux pas vraiment changer ça pendant la saison, parce que ça prend du temps et il faut reculer pour mieux sauter. » Matthew Dellavedova.

Mais cette nuit, son trois points a fait passer les Cavs devant et forcé les Nuggets à prendre un temps mort.

« J’ai toujours le sentiment que je dois prouver que je mérite ma place. Que je mérite de rester ici. Ce sentiment ne disparaît jamais. » Matthew Dellavedova. « Tu n’as tien à prouver, tu sais ce que tu fais. Tu pourras toujours jouer en NBA, aussi longtemps que tu le voudras. Tu pourras toujours jouer dans mon équipe. » Tristan Thompson.

Le pivot est d’ailleurs un autre vétéran des Cavaliers est à féliciter pour cette victoire. Le pivot a dû défendre sur Jamal Murray en toute fin de rencontre pour l’empêcher d’envoyer tout le monde en prolongation. Et il l’a fait avec brio, forçant le meneur à prendre un tir compliqué, raté.

« J’ai loupé le lancer, donc je devais bien défendre. Mon coach me dit toujours que si je fais une erreur en attaque, j’ai intérêt à revenir et à faire un stop. J’ai appris ça de Byron Scott quand j’étais jeune. Donc j’ai loupé le lancer, et Jamal a lancé un pick-and-roll avec Nikola Jokic. Je ne comprends pas trop pourquoi, il a dû ne pas regarder les Finals, où j’ai beaucoup switché sur des meneurs. J’ai relevé le défi, et je l’ai fait prendre un tir compliqué qui était trop court. » Tristan Thompson.

Pendant ce temps-là, Kevin Love a fait un véritable chantier dans la raquette, a 27 points, dont 12 dans le dernier quart.

« Double T a fait une énorme défense à la fin du match, et Kev… C’est pour ça qu’il est payé aussi cher. Il a rendu ce match serré. Je pense que tout le monde était concentré en défense, tout le monde parlait. Ça s’est répercuté sur l’attaque. » Matthew Dellavedova.

Le coach JB Bickerstaff n’a pas manqué de le féliciter.

« Il peut mener le jeu lui-même. Il voit des choses sur les systèmes que l’on appelle, il voit la manière dont l’équipe adverse défense. Il peut reconnaître les faiblesses de la défense et la prochaine, il va trouver la solution. De ce point de vue, il est le rêve des coachs. Il ne pense qu’à l’équipe. Et puis il a eu le courage de prendre ce tir en fin de match, ça montre son caractère. Son temps de jeu a beaucoup fluctué et son approche n’a jamais changé. C’est un pro, et c’est super pour l’équipe. » JB Bickerstaff. « Il n’a jamais accordé d’importance aux pourcentages, ou à ses stats. Il veut juste gagner, et ce tir, c’était une action qui permet de gagner. » Kevin Love.

Voir les trois vétérans contribuer à une victoire des Cavs, ça a dû faire remonter de bons souvenirs aux supporters.

