En feu et avec un record de franchise, les Kings dynamitent les Blazers à Portland et leur passent devant

Bonne opération réalisée par les Sacramento Kings dans la course aux playoffs. Battus par les Sixers lors de leur dernier match, ils ont réagi avec la manière à Portland face à un concurrent direct. Ils l’emportent 123-111 et passent ainsi 9èmes devant les Blazers avec 28 victoires et 35 défaites, ce qui les met à 3.5 match de Memphis et leur permet de garder espoir.

Les Kings ont construit leur succès sur une énorme réussite de loin puisqu’ils ont démarré par un 13/19 en première mi-temps (13/20 finalement) pour rapidement s’envoler et et mener 40-24 après un quart et 77-54 à la pause avec 4 tirs à 3-pts pour Buddy Hield (22 points à 8/14 dont 6/9 à 3-pts) et Harrison Barnes (20 points à 7/13 dont 5/7 à 3-pts). Même si les visiteurs se sont un peu refroidis au retour ds vestiaires, jamais Portland n’a été en mesure d’emballer la rencontre et de faire un run pour recoller.

Sacramento termine avec un superbe 21/39 de loin, record égalé de tirs à 3-pts et 48.8% à l’adresse générale. Bogdan Bogdanovic n’est pas en reste avec 27 points à 10/15 dont 7/11 à 3-pts, 5 rebonds et 8 passes. De’Aaron Fox n’a pas eu à sortir le grand jeu et termine avec 14 points à 3/11 et 11 passes. En face Portland est bien moins en réussite avec 46.6% dont un 10/39 à 3-pts. Damian Lillard shoote à un vilain 4/15 dont 2/10 à 3-pts alors que CJ McCollum signe 19 points à 7/15 dont 1/7 à 3-pts et Hassan Whiteside 19 points à 8/11, 11 rebonds et 3 contres.