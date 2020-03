Sans Stephen Curry, les Warriors gagnent enfin à la maison grâce à un gros finish !

Battus lors de leurs 10 derniers matchs à la maison, les Warriors ont enfin offert une victoire au public du Chase Center. Ils l’emportent 118-114 dans une rencontre où ils ont été derrière quasiment l’intégralité du temps.

Damion Lee sort un excellent match avec 24 points à 10/17 dont 3/8 à 3-pts, parfaitement épaulé par Eric Paschall, auteur de 23 points à 8/12 et 6 passes. Le collectif a fait le job avec également 13 points, 10 rebonds, 8 passes et un contre clutch de Marquese Chriss. 7 joueurs terminent à au moins 10 points alors qu’Andrew Wiggins passe à côté avec 10 points à 3/8. L’équipe shoote à un excellent 55% dont 9/25 de loin et ne perd que 7 ballons. En face Philly rentre 48.8% de ses tentatives, dont un correct 13/34 à 3-pts. Tobias Harris signe 24 points à 10/23 dont 1/5 à 3-pts, Al Horford 22 points à 9/16, 10 rebonds et 7 passes alors que Glenn Robinson III et Alec Burks ajoutent respectivement 15 et 11 points face à leur ancienne équipe.

Privés de Stephen Curry, malade, les Warriors ont fait la course derrière au score quasiment toute la rencontre, rapidement menés 7-0, mais sans jamais être trop distancés. Leur retard maximum a été de 10 unités et à l’entame du 4ème quart, Philly menait de 8 unités, 90-82 sur un dernier tir à 3-pts d’Al Horford. A 7’42 de la fin sur un shoot derrière l’arc Furkan Korkmaz a donné l’avantage aux siens 99-92. Mais Paschall et Mulder ont permis un 9-2 pour revenir dans le sillage. Philly a résisté un temps, mais a fini par céder puisque sur des shoots de Wiggins et Lee, les locaux ont égalisé à 3’42 de la fin puis Mulder à 3-pts leur a donné leur premier avantage du match à 2’11 de la fin, mais Tobias Harris a répondu dans la foulée par un 2+1. Le match s’est emballé et ça a été au tour de Damion Lee de réussir une action à 3-pts avant une réponse derrière l’arc d’Harris, 114-113 Philly à 91 secondes du buzzer. Philly a alors cafouillé avec une violation des 3 secondes puis 3 shoots ratés de suite ce dont les Warriors ont profité sur la ligne des lancers avec un 5-0 qui a plié le match.