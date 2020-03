Les Hornets prennent le dessus sur les Rockets; James Borrego : « C’est important pour notre mental »

Les Charlotte Hornets restaient sur trois défaites de suite, et accueillaient cette nuit les Houston Rockets. Pas forcément la meilleure équipe à affronter pour mettre fin à une série de revers. Sauf que les Texans se sont complètement pris les pieds dans le tapis en début de rencontre. Sur les douze premières possessions, ils ont enchainé 8 ballons perdus et loupé 5 trois points. Comme les Hornets étaient eux assez efficaces en attaque, la rencontre a débuté par un 20 à 0 en faveur des hommes de James Borrego.

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je n’avais jamais connu ça avant. 20 à 0, c’est un gros déficit à rattraper, et pour une raison inconnue, quand on attaquait, on perdait la balle. C’était bizarre. Et on n’arrivait pas à les arrêter en défense. On était léthargique. » Mike D’Antoni, le coach des Rockets. « On doit faire un meilleur boulot en défense pour rendre notre attaque bien meilleure. Nous n’avons pas rentré assez de tirs. Évidemment, c’est compliqué de revenir d’un 20 à 0, mais nous nous sommes donné une chance. On ne pouvait pas continuer à jouer avec cette intensité toute la rencontre. » James Harden.

Un écart que les coéquipiers de James Harden, auteur de 30 points, 10 rebonds, 14 passes décisives et 10 pertes de balle ce soir, ont payé cher à la fin de la rencontre. Ils s’inclinent au final 108 à 99.

« C’était une bonne victoire pour nous. On avait le sentiment qu’on aurait dû gagner les deux derniers matchs, donc on est allé sur le terrain avec la même intensité que lors de ces rencontres. Ça nous a permis de repartir avec la victoire, donc on va essayer de continuer dans cette voie pour le reste de la saison. » PJ Washington, auteur de 22 points cette nuit. « Ça fait du bien, j’ai le sentiment que les derniers matchs, on pouvait gagner. Mais on n’a pas réussi à capitaliser sur ce qu’on faisait dans les dernières minutes. Ce soir, si. » Devonte’ Graham.

Mais cela aurait pu tourner autrement, notamment dans le deuxième quart, quand les Rockets ont eu à deux reprises l’occasion d’égaliser.

« Le momentum était en train de se retourner à ce moment-là. On a baissé la tête, je pouvais le sentir. On a pris un temps-mort et rallié les troupes. Tout le monde a retrouvé ses esprits. » James Borrego.

Et au final, les Charlotte ont réussi une belle fin de rencontre, parvenant à garder les Rockets sous les 100 points marqués, après avoir fait de même avec Toronto et Milwaukee plus tôt dans la semaine.

« Il s’agit juste de faire des efforts supplémentaires. Il faut avoir cette énergie contagieuse. Je pense que pour beaucoup d’équipes, si vous voulez défendre sur eux, il faut faire beaucoup d’efforts. Évidemment, il y a aussi des fondamentaux et il y a des situations qu’on peut gérer avec toute l’équipe, mais le principal, c’est beaucoup d’effort. Je pense que toute l’équipe sait ce qu’il faut faire pour gagner des matchs : défendre et se battre de ce côté du terrain. On accepte ça en tant que groupe. » Caleb Martin. « Notre communication est meilleure. On se parle beaucoup entre nous. D’habitude, c’est assez calme. Mais plus maintenant. Parfois, personne ne parle, donc je pense que c’est le plus important. » Devonte’ Graham.

Pour gêner Harden, James Borrego a sorti la boite (un joueur en individuel sur lui, et le reste de l’équipe défend en zone), envoyant Miles Bridges et les deux jumeaux Martin au mastic.

« C’est un super joueur, il est bon pour se créer de l’espace. J’ai joué contre lui cet été (à un entrainement ndlr), je voulais voir ce que ça faisait de s’ajuster, les différentes manières de défendre contre lui. On a joué contre lui à Phoenix et j’ai pu le défendre la plupart du temps. J’ai senti que j’étais un des meilleurs pendant cet entrainement pour cette mission. » Caleb Martin.

Les Hornets sont parvenus à se détacher en fin de rencontre. Encore une fois, puisqu’avec neuf rencontres gagnées par trois points d’écarts ou moins, cette équipe est la championne de la NBA dans ce domaine.

« C’est très important pour notre mental. Il faut avoir du succès dans les fins de match serrées et je pense qu’on a été bon là-dedans cette saison. C’est nous qui avons remporté le plus de rencontres par une possession d’écart de toute la NBA, ce qui est génial pour notre groupe, qui est jeune. C’est fantastique. Les derniers matchs, ce n’est pas allé dans notre direction, et vu qu’on est jeune, la tendance c’est de se tenir la tête, de se sentir désolé pour soi-même. Mais on est retourné au boulot, et l’état d’esprit qu’ils montrent en ce moment est très spécial. Je leur donne beaucoup de crédit. J’espère qu’on va continuer à grandir à partir de là. » James Borrego.

Les Hornets sont actuellement dixièmes à l’Est, avec 22 victoires et 41 défaites.

Via The Athletic et ESPN.