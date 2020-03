Steve Kerr : « Eric Paschall est un bien meilleur joueur que plus tôt dans la saison »

Cette nuit, les Golden State Warriors se sont imposés dans le money time face aux Sixers sur le secore de 118 à 114. Et cette victoire, les hommes de Steve Kerr l’ont décrochée en défense, où ils ont réussi à faire déjouer leurs adversaires dans les dernières minutes, leur faisant notamment louper trois tirs sur cette période.

« Ça a pris jusqu’au dernier quart pour avoir un peu de défense. Philadelphie a fait du bon boulot pour nous battre à l’intérieur sur les trois premiers quarts, mais nos gars se sont accrochés et sont restés dans la rencontre. Dans le dernier quart, on a augmenté d’intensité en défense, et il y a eu de bonnes performances individuelles également. » Steve Kerr.

Parmi ces bonnes performances, on retrouve celle de Marquese Chriss, auteur de 13 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

« On faisait les bonnes actions les uns pour les autres, on était altruiste et on jouait sans ballon. » Marquese Chriss.

Mais surtout, Damion Lee (24 points) et Eric Paschall. Ce dernier a lui aussi réussi un gros match. Toujours aussi intenable grâce à sa puissance sur isolation, il est aussi capable maintenant de trouver la bonne passe pour ses coéquipiers démarqués. Cette nuit, il termine la rencontre avec 23 points (8/12 aux tirs et 7/7 aux lancers), 3 rebonds et 6 passes décisives, confirmant du même coup ses nouvelles dispositions à la création (4, 6, 5, 8 et 6 passes sur les cinq derniers matchs, alors qu’il tournait à 2 de moyenne lors de ses premiers mois).

« C’est un bien meilleur joueur que plus tôt dans la saison. Il est beaucoup plus alerte sur ce qu’il se passe, plus en confiance. Il a réussi 6 passes ce soir, et 8 l’autre soir. La feinte de tir pour créer le contact et avoir deux lancers alors qu’il y avait moins d’une minute à jouer, c’est une action de vétéran. Ça montre la confiance qu’il a. Je pense qu’il s’est rendu le jeu plus facile en bougeant la balle quand il est bien défendu. Il a compris quand attaquer et quand faire tourner, c’est une grosse étape. » Steve Kerr.

À noter également pour finir le bon match également de Mychal Mulder. Pour la dernière rencontre de son premier contrat de dix jours, l’arrière a une nouvelle fois joué très juste, finissant la partie avec 18 points. Il a rentré ses tirs de loin, a lui aussi été clutch avec deux lancers réussis en toute fin de rencontre et, surtout, très bien défendu. En 31 minutes, il termine avec un différentiel de +15, le plus haut de son équipe. Sur les derniers jours, son équipe a remporté trois matchs et il est loin d’y être pour rien. Il a marqué 16 trois points sur les 5 dernières rencontres et affiche en 177 minutes + 33 de différentiel. Sur la saison, il est le seul de l’effectif des Warriors à avoir un plus minus positif.

« Il est fantastique, c’est vraiment un bon joueur. Il est bon en défense, et on a de la chance de l’avoir. Je sais que c’est le dernier jour de son contrat, mais on va trouver un moyen de le faire revenir. » Steve Kerr.

