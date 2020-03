Anthony Davis : « Avec les deux derniers matchs, je pense que les gens comprennent désormais qu’il est le meilleur »

Après Giannis Antetokounmpo, LeBron James avait un nouveau défi de taille face à Kawhi Leonard et il l’a aussi relevé avec brio. Le quadruple MVP a mené les siens à la victoire face aux Clippers avec 28 points à 7/17 dont 2/6 à 3-pts, 7 rebonds et 9 passes. Certains commencent même à faire campagne pour lui dans la course au MVP alors même que Giannis Antetokounmpo semblait jusque là intouchable.

« Il faut qu’ils regardent les deux derniers matchs (à ceux qui votent Giannis). Ce qu’il a fait en relevant le défi défensivement, en menant l’équipe offensivement, en faisant les bonnes actions, on ne voit pas ça normalement de la part d’un gars qui est dans sa 17ème année dans la ligue avec la meilleure équipe de l’Ouest. Il continue de montrer au monde pourquoi il est le meilleur et si les gens ne comprennent pas ça, alors avec les deux derniers matchs, je pense qu’ils comprennent désormais. » Anthony Davis « Il est MVP, c’est tout simplement. Tout le monde le voit. » Kyle Kuzma

Le King ne s’est pas économisé en défendant sur les deux ailiers superstars, mais il a tenu la route malgré ses 35 ans.

« Il donne le ton, surtout quand il relève le défi face à des candidats au titre de MVP. Il laisse sa marque. » Rajon Rondo

Il termine avec 28 points à 7/17 dont 2/6 à 3-pts, 7 rebonds et 9 passes alors que vendredi il avait signé 37 points à 12/21 dont 1/7 à 3-pts, 8 rebonds, 7 passes et 3 interceptions.

« Il a été incroyable. C’est son meilleur weekend dans un maillot des Lakers. Je n’étais pas là l’an passé, mais pour moi cette saison, ça a été son meilleur enchaînement de matchs. Il a vraiment dominé, il a tout simplement dominé les deux matchs et aidé à les plier. » Frank Vogel

S’il n’a pas connu le match où il a été le plus efficace, son impact sur le match a été indéniable. Il a beaucoup pesé sur la défense, et a shooté 14 lancers francs. Il a également très bien fini pour éviter un retour des Clippers alors que Kawhi tentait de prendre le match en main.

« Si vous laissez LeBron James aller au panier, il est trop fort. Il n’y a pas seulement son scoring, mais le fait qu’il peut passer le ballon. Il a fait les deux ce soir. Il est allé au cercle, a attiré la défense et a créé du jeu. Nous étions concentrés sur ça, mais c’est arrivé trop souvent. Cela ne peut pas se produire ainsi. » Doc Rivers

Avant la rencontre Doc Rivers laissait entendre qu’il progresse encore

« Je prépare ma tête et mon esprit pour tout endurer. Même à ce stade de ma carrière. Je sais ce qu’il faut faire pour être prêt mentalement et physiquement afin d’aller sur le terrain et de performer à haut niveau. Et c’est ma responsabilité de mettre cette équipe en position d’avoir du succès. Ils me considèrent comme un leader. Et c’est mon boulot, pas seulement sur le terrain, de permettre à ces gars d’avoir des opportunités, de leur obtenir de super position, mais aussi de les inspirer. De leur montrer que je ne ralentis pas, même à ce stade de ma carrière. C’est une bénédiction. C’est une bénédiction de pouvoir faire ce que je fais à ce stade de ma carrière. » LeBron

Via Lakers.com