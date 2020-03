JaVale McGee : « The Lake Show est la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle »

48 heures après les Milwaukee Bucks, les Los Angeles Lakers avaient un nouveau très gros test face à leurs voisins des Clippers, qui les avaient battus lors des deux premiers affrontements. Mais les purple & gold ont envoyé un nouveau message en s’imposant avec la manière.

« C’était très important. Pour faire taire les détracteurs . The Lake Show est la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle. » JaVale McGee

Sur les deux derniers matchs, au vu du contenu et du résultat, difficile de contredire l’intérieur, même si Milwaukee est en tête de la ligue et que les Clippers ont un bilan de 2-1 sur la série cette saison. Cela reste de la saison régulière et Frank Vogel ne s’y trompe pas. Mais le contenu est très encourageant.

« Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu dans ces matchs qui n’ont pas vraiment d’importance en playoffs. Mais pour évaluer les habitudes que nous essayons de construire, c’est très encourageant de voir nos gars performer à ce niveau contre deux des meilleures équipes de la ligue. » Vogel » Ce sur quoi nous nous concentrons à l’heure actuelle c’est de jouer de la bonne façon, nous savons que nous sommes une bien meilleure équipe que ce que nous l’avions montré les deux précédentes fois que nous avions joué ces gars. J’ai le sentiment que nous l’avons montré. Ce sont vraiment de gros matchs pour nous, mais cela reste de la saison régulière. Nous passons au prochain adversaire. » Avery Bradley

Toutefois ça sentait bon les playoffs et l’intensité ressemblait à celle qu’on peut voir au mois d’avril.

« Les meilleurs matchs c’est quand tu vas sur le terrain et qu’il y a des lèvres qui saignent, des égratignures, des gars qui provoquent des passages en force. C’est pour ces matchs que tu vis, ces matchs kiffants que tous les joueurs veulent jouer. C’était un match fun ce soir. » Anthony Davis « Je leur donne du crédit, ils étaient l’équipe la plus physique ce soir et de loin. » Doc Rivers

Via ESPN