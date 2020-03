Boston laisse encore filer un match; Brad Stevens : « C’est ce qu’il y a de plus dur en NBA »

Le 29 février dernier, tout allait bien du côté des Celtics : une 2ème place à l’Est avec un bilan identique aux Toronto Raptors, 14 victoires sur les 17 derniers matchs. Neuf jours plus tard, l’équipe reste sur 4 défaites d’affilée au TD Garden (une victoire à Cleveland s’est glissée entre ces 4 rencontres jouées à domicile) avec un nouveau revers 105-104 face à OKC dimanche.

Dans les dernières secondes, Kemba Walker a perdu un ballon crucial qui a mené au layup de la gagne de Dennis Schröder.

« Ça fait partie des choses qu’il faut gérer. Tu peux te sentir au sommet une semaine, et avoir l’impression que le ciel s’effondre la suivante. C’est ce qu’il y a de plus dur en NBA, c’est comme ça. » Brad Stevens

Le meneur, resté un moment le visage dans le mains dans le vestiaire, a terminé à 14 points à 4/14 en 30 minutes. Depuis son absence de 5 matchs (genou) après le All-Star break, il shoote à seulement 15/47 en 3 matchs.

« J’ai eu de bonnes positions, mais ça ne rentre pas. Je vais continuer à travailler, je serai là pour mes coéquipiers. Ce n’est que mon troisième match depuis mon retour. C’est difficile pour moi, parce que je sais que je peux mettre ces shoots que je prends. À l’heure actuelle ça ne rentre pas, mais ce n’est pas la première fois que je vis ça, ça ira mieux. » Kemba Walker

Successivement battus chez eux par Houston, Brooklyn, Utah et Oklahoma City, les Celtics ont pourtant mené d’au moins 10 points dans chacun de ces matchs (21 contre les Nets, 18 face au Thunder et 17 contre les Rockets). Mais ils ont souffert à chaque fois que l’intensité physique s’est accrue, tout particulièrement contre Houston et OKC.

« On a clairement des choses sur lesquelles on doit travailler. Individuellement, collectivement. On reste la même équipe. On doit se rebooster les uns les autres et trouver des moyens de regagner des matchs. » Gordon Hayward, revenu d’une contusion au genou

Tatum, joueur du mois de février à l’Est, reste sur un 15/41 aux tirs sur ses 2 derniers matchs.

« On doit juste passer à autre chose. On ne peut pas s’attarder sur cette semaine, il faut qu’on soit prêts pour la prochaine. » Jayson Tatum

Prochain rendez-vous pour les C’s, 3ème à l’Est (42-21), à Indianapolis mercredi.

