Quel type de challenge défensif présente LeBron ? « Aucun » selon Patrick Beverley

Les Lakers sont devenus les premiers à battre des Clippers au complet cette saison dimanche au Staples Center. À « l’extérieur », ils l’ont emporté 112-103 contre une équipe qui restait sur 10 victoires pour 0 défaite avec un roster à 100%.

« On doit leur accorder beaucoup de mérite. Ils l’ont pris personnellement. C’est un match. Bien sûr c’est difficile de perdre ce match quand tu vis à L.A., mais on doit passer à autre chose, continuer à progresser, et on le fera. » Patrick Beverley