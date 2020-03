Victor Oladipo a le dernier mot face à Luka Doncic : « Il n’y a pas de limites pour lui »

Dans une rencontre serrée du début à la fin, ce sont finalement les Pacers qui ont pris le meilleur sur les Mavericks pour repartir du Texas avec la victoire en poche, 112-109. Face à une équipe dont l’attaque est réputée pour être l’une des meilleures de la ligue, Indiana a réussi à tenir le choc, réussissant même à éteindre totalement Kristaps Porzingis et ses 9 points à 3/17.

« Quel match de la part des gars, pour un cinquième match de roadtrip. Dallas joue un superbe basket et c’est très difficile de défendre contre eux. (Sur Porzingis) Il a brillé lors de notre dernier match à Indy donc il fallait s’assurer de le marquer de près. Nos gars ont fait un gros travail de pression. Nous avons fait du très bon travail sur les switchs. » Nate McMillan « Nous avons juste tenté de le ralentir, de lui rendre les choses difficiles, surtout après le match qu’il avait fait contre nous la dernière fois. Nous avons fait un super travail collectivement pour le ralentir puisqu’il a raté des tirs qu’il met habituellement. Évidemment c’est un grand joueur, mais nous avons fait du bon boulot. » Victor Oladipo

Maladroit durant la majeure partie du match, Victor Oladipo (6/18 aux tirs) a fait parler son côté clutch en marquant les 6 derniers points de son équipe.

« Vic est monté d’un cran et a inscrit de gros tirs, mais ça a été un effort collectif défensivement pour contenir cette équipe. » Myles Turner

On peut également noter la prestation XXL de Domantas Sabonis, auteur de 20 points, 17 rebonds et 6 passes qui a énormément contribué à la victoire des siens en défendant sur l’intérieur letton de Dallas. De l’autre côté, Luka Doncic a encore été l’homme fort des siens avec ses 36 points, 10 rebonds et 8 passes. Comme à peu près tout le monde au sein de la ligue, Victor Oladipo a été impressionné par la prestation du meneur slovène.

« Il n’y a pas de limites pour lui. C’est effrayant de se dire que c’est seulement sa deuxième année, il a encore tellement à apprendre. C’est un talent très spécial. » Victor Oladipo

